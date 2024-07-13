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00:48, 13 июля 2024Мир

Трамп предложил Байдену стать командой и вместе проверить умственные способности

Трамп предложил Байдену вместе пройти тест на когнитивные способности

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп предложил действующему президенту страны Джо Байдену вместе пройти тест на умственные способности. Его обращение к главе государства опубликовано в соцсети Truth Social.

Трамп призвал Байдена пройти такой тест как можно скорее, пообещав, что сделает то же самое. «Мы впервые станем командой и сделаем это ради блага страны», — заявил политик.

Он также предложил обязать каждого кандидата на пост президента проходить проверку умственных способностей.

Ранее комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса потребовал от трех сотрудников Белого дома отчитаться о здоровье и умственных способностях Байдена на закрытых слушаниях. Законодатели направили повестки явиться на слушания помощникам политика Энни Томасини и Эшли Уильямс, а также помощнику первой леди Энтони Берналю.

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      Марина Совина
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