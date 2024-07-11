В Конгрессе обязали Белый дом отчитаться о здоровье Байдена

Конгрессмен Комер обязал Белый дом отчитаться о здоровье президента США Байдена

Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса, возглавляемый республиканцами, обязал трех сотрудников Белого дома отчитаться о здоровье и умственных способностях президента США Джо Байдена на закрытых слушаниях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо председателя комитета Джеймса Комера.

Отмечается, что законодатели направили повестки явиться на слушания помощникам американского лидера Энни Томасини и Эшли Уильямс, а также помощнику первой леди Соединенных Штатов Энтони Берналю. Их просят дать ответ до 17 июля и позднее в этом месяце явиться на Капитолийский холм.

Ранее глава комитета по надзору Палаты представителей Соединенных Штатов Джеймс Комер предложил врачу президента Джо Байдена явиться в Конгресс для дачи показаний о практике медосвидетельствований главы страны.

4 июля Джо Байден признал свой провал на дебатах с Дональдом Трампом. Он сказал, что совершил ошибку и «облажался». При этом позже политик заявил, что намерен продолжить участие в предвыборной гонке.