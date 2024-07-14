14 июля в России с профессиональными праздниками поздравляют рыбаков и работников почты. В мире отмечают Дeнь ocвeдoмленнocти oб акулах. Православные сегодня чтут память священномученика Аркадия Гаряева и других святых. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 14 июля — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День рыбака
Впервые День рыбака отметили в Мурманске 21 июня 1964 года — именно в этот день в 1920-м, после освобождения Архангельска и Мурманска от военной интервенции, рыболовный траулер «Зубатка» вышел в первый промысловый рейс. Через год праздник стал всесоюзным, правда, отмечать его стали во второе воскресенье июля.
Сегодня рыбная промышленность широко развита в России — страна входит в число крупнейших поставщиков рыбы в мире, только в 2022 году поставки рыбы из РФ в Европу достигли почти 200 тысяч тонн.
День российской почты
Профессиональный праздник работников почты также отмечается во второе воскресенье июля. Его установили в 1994 году, чтобы подчеркнуть значимость почтовых служб для жителей России: ежегодно через отечественные почтовые отделения проходят более трех миллиардов писем, посылок и счетов. Также в обязанности почтовых подразделений входят выдача пенсий, денежные переводы, оформление подписок на те или иные издания и другие услуги.
Праздники в мире
День взятия Бастилии
14 июля 1789 года восставшие парижане взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилию, которая несколько столетий считалась символом королевского деспотизма и вседозволенности. Это событие считается началом Великой французской революции.
С тех пор День взятия Бастилии отмечают не только во Франции, но и во всем мире. Праздник символизирует любое политическое освобождение, которое стало возможным революционным путем.
Дeнь ocвeдoмленнocти oб акулах
Акулы — очень древние существа, предки современных представителей этого отряда появились на Земле 400-420 миллионов лет назад. Сегодня на планете живут более 500 видов акул: самые маленькие достигают длины в 17 сантиметров, а китовые акулы считаются крупнейшими рыбами Земли и вырастают до 20 метров.
Однако за последние 50 лет численность акул сократилась примерно на 70 процентов. Главная причина — неконтролируемый вылов рыбы.
Какие еще праздники отмечают в мире 14 июля
Какой церковный праздник сегодня
День памяти преподобного Петра Константинопольского
Святой Петр родился в конце VIII века в Константинополе. Будучи военачальником при византийском императоре Никифоре, он участвовал в греческом походе против Болгарии. После одной из битв Петр попал в плен.
Предание гласит, что в заключении ему явился Иоанн Богослов, который освободил Петра из плена. Вернувшись в Константинополь, святой удалился в монастырь на Олимпе. Там он прожил 34 года, а в конце жизни создал храм и обитель в столице Византии.
День памяти священномученика Аркадия Гаряева
С 1910 года Аркадий Гаряев служил в церкви села Боровское Пермской губернии, преподавал в земской школе и вел миссионерскую деятельность среди местного населения — вогулов. 1 июля 1918-го он совершал венчание в своем храме. В это время туда ворвалась банда красноармейцев — безбожники вывели священника из храма, отвели в лес и лишили жизни у скотомогильника. Через 11 дней тело святого нашли и похоронили у церкви, где он служил.
Какие еще церковные праздники отмечают 14 июля
- День памяти мучеников-бессребреников Космы и Дамиана;
- День памяти Потита Гаргарского;
- День памяти преподобной Ангелины, деспотисы Сербской;
- День памяти святителя Арсения, епископа Тверского;
- День памяти священномученика Алексия Дроздова.
Приметы на 14 июля
- Сорока громко кричит — к затяжной жаре;
- Вечером паук спускается по паутине — к сильному ветру;
- Ветер дует с запада — к пасмурной погоде;
- Листья на деревьях начали желтеть — к ранней осени.
Кто родился 14 июля
Мэттью Фокс
Мэттью Фокс (58 лет) — американский актер, получивший известность после выхода сериалов «Нас пятеро» и «Остаться в живых». В числе других популярных работ — роли в фильмах «Козырные тузы», «Точка обстрела», «Война миров Z» и других картинах.
Пелагея
Пелагея (38 лет) — исполнительница русских народных песен и романсов, заслуженная артистка России. Впервые вышла на сцену в возрасте четырех лет. В 2005 году она основала музыкальную группу «Пелагея», с которой выступает по сей день. В 2018 году журнал Forbes включил артистку в топ-50 самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта.
Кто еще родился 14 июля
- Густав Климт (1862-1918) — австрийский художник;
- Ингмар Бергман (1918-2007) — шведский кинорежиссер и сценарист;
- Конор МакГрегор (36 лет) — ирландский боец смешанных единоборств;
- Виталий Гогунский (46 лет) — российский актер;
- Юлия Куварзина (49 лет) — российская актриса.