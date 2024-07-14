18 пассажирских поездов задержали из-за схода вагонов в российском регионе

18 пассажирских поездов задержали из-за схода грузового состава под Воронежем

18 пассажирских поездов задержали из-за схода вагонов грузового состава на станции Лиски в Воронежской области. Об этом сообщается на официальном сайте Юго-Восточной железной дороги.

В их числе оказались рейсы Феодосия — Москва, Анапа — Смоленск, Севастополь — Санкт-Петербург, Мурманск — Адлер и другие. При этом максимальное время задержки составило один час сорок четыре минуты.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, а железнодорожники занимаются ликвидацией последствий происшествия. «Юго-Восточная железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов», — говорится в заявлении.

Ранее в июле в Нижегородской области два пригородных поезда и два поезда дальнего следования также задержали из-за горящей травы.