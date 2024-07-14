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21:47, 14 июля 2024Мир

Байден поручил Секретной службе США обеспечить полную защиту Трампа

Байден заявил, что Секретная служба США обеспечит полную защиту Трампа
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден после попытки покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа во время его выступления на митинге в штате Пенсильвания поручил Секретной службе обеспечить его полную защиту. Об этом он сообщил в ходе брифинга в Белом доме, который транслировал телеканал C-SPAN.

«Я поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить ему полную защиту», — заявил глава государства.

Кроме того, по его словам, будет проведена всеобъемлющая и независимая проверка мер по обеспечению безопасности на митинге, где во время выступления Трампа на него было совершено покушение.

О покушении на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа стало известно вечером 13 июля. В тот момент он выступал на митинге в Пенсильвании. Стрелок был ликвидирован на месте, в 140 метрах от трибуны, где выступал политик.

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      Марина Совина
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