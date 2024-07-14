Байден поручил Секретной службе США обеспечить полную защиту Трампа

Байден заявил, что Секретная служба США обеспечит полную защиту Трампа

Президент США Джо Байден после попытки покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа во время его выступления на митинге в штате Пенсильвания поручил Секретной службе обеспечить его полную защиту. Об этом он сообщил в ходе брифинга в Белом доме, который транслировал телеканал C-SPAN.

«Я поручил Секретной службе задействовать все ресурсы и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить ему полную защиту», — заявил глава государства.

Кроме того, по его словам, будет проведена всеобъемлющая и независимая проверка мер по обеспечению безопасности на митинге, где во время выступления Трампа на него было совершено покушение.

О покушении на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа стало известно вечером 13 июля. В тот момент он выступал на митинге в Пенсильвании. Стрелок был ликвидирован на месте, в 140 метрах от трибуны, где выступал политик.