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01:48, 14 июля 2024Мир

Байден рассказал об отсутствии данных о покушении на Трампа

Reuters: Байден заявил, что не получал данных о покушении на Трампа
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что не получал информации о покушении на своего экс-главу страны, республиканца Дональда Трампа, во время его выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания. Об этом сообщает агентство Reuters.

UPD: как сообщает телеканал CNN, Байден получил первоначальную информацию об инциденте на митинге Трампа.

Звуки стрельбы раздались во время выступления в Пенсильвании. Трамп прервал речь и схватился за окровавленное ухо, после чего лег на пол. Бывшего главу государства прикрыли телохранители, после чего экстренно эвакуировали его.

Ранее Байден заявил, что намерен выиграть выборы главы страны.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Юлия Мискевич
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