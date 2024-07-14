Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:11, 14 июля 2024Мир

Безопасность республиканцев на национальном съезде пересмотрят

CBS: безопасность Республиканского национального съезда пересмотрят

Фото: Brian Snyder / Reuters

В США пересмотрят план обеспечения безопасности Республиканского национального съезда после покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что сотрудники федеральных, государственных и местных правоохранительных органов находятся в состоянии повышенной готовности перед Республиканским национальным съездом, который стартует в Милуоки в понедельник, 15 июля.

В настоящее время разрабатываются планы по расширению периметра территории, где проходит Республиканский национальный съезд, и созданию буферных зон вокруг мероприятий. Правоохранительные органы и службы безопасности увеличат свое присутствие и задействуют больше ресурсов во время мероприятия.

В заявлении предвыборного штаба Трампа говорится, что кандидат в президенты от республиканцев «чувствует себя хорошо» и ждет возможности присоединиться к участникам съезда, которые выдвинут его на пост 47-го президента США.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД России прокомментировали покушение на Трампа

      Лариса Долина решила приехать в Челябинск

      Едва не попавшего в водоворот россиянина спасли

      В Башкирии попавшие с головой под воду коровы спаслись

      Военный эксперт рассказал о спасшей во время покушения жизнь Трампу случайности

      Умерла звезда «Зачарованных»

      Власти США отклонили запросы усилить охрану перед покушением на Трампа

      Безопасность республиканцев на национальном съезде пересмотрят

      Покушение на Трампа связали с «отмыванием» денег на Украине

      Плющенко раскрыл ответ просившим его поддержать бойкот ОИ депутатам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше