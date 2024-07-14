Безопасность республиканцев на национальном съезде пересмотрят

CBS: безопасность Республиканского национального съезда пересмотрят

В США пересмотрят план обеспечения безопасности Республиканского национального съезда после покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что сотрудники федеральных, государственных и местных правоохранительных органов находятся в состоянии повышенной готовности перед Республиканским национальным съездом, который стартует в Милуоки в понедельник, 15 июля.

В настоящее время разрабатываются планы по расширению периметра территории, где проходит Республиканский национальный съезд, и созданию буферных зон вокруг мероприятий. Правоохранительные органы и службы безопасности увеличат свое присутствие и задействуют больше ресурсов во время мероприятия.

В заявлении предвыборного штаба Трампа говорится, что кандидат в президенты от республиканцев «чувствует себя хорошо» и ждет возможности присоединиться к участникам съезда, которые выдвинут его на пост 47-го президента США.