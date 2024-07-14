Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:01, 14 июля 2024Мир

Дональд Трамп рассказал о полученном при покушении ранении

Трамп опубликовал рассказ о получении ранения во время покушения в Пенсильвании
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Gene J. Puskar / AP

Экс-президент США Дональда Трамп опубликовал в своей соцсети TRUTH Social рассказ о пережитом в штате Пенсильвания покушении. Его слова в воскресенье, 14 июля, приводит РИА Новости.

По словам Трампа, вследствие ранения он потерял много крови. Он осознал, что что-то не так, как только почувствовал разрыв на коже одновременно со свистящим звуком и раздавшимся выстрелом. «Просто невероятно, что подобное может произойти в нашей стране. На текущий момент о стрелявшем, который теперь мертв, ничего не известно», — добавил политик.

Покушение на Дональда Трампа произошло во время его встречи с избирателями в Пенсильвании. После выстрела у политика было окровавлено ухо. На кадрах трансляции видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

Позднее выяснилось, что стрелок открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного примерно в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. Его ликвидировал снайпер Секретной службы, рядом с телом нашли винтовку AR-15.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      «Без них никакой зловредной деятельности ГУР и СБУ не было бы». Захарова раскрыла роль США в покушениях на Путина

      В России отреагировали на заявление Киева о желании главкома ВСУ капитулировать

      Стрелявшего в Трампа мужчину изначально могли держать на прицеле

      Рогов объяснил роль Урожайного для дальнейшего хода СВО

      Зеленский разочаровался в Байдене

      В России поиски пропавшего подростка с ДЦП остались без результата

      Мужчина из Германии расправился с семьей

      В Кремле заявили о повышенном внимании к выборам в США

      В Новороссийске отдыхающих эвакуировали с баз отдыха

      Советники Трампа рассказали о его состоянии после покушения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше