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18:09, 14 июля 2024Россия

Дрон ВСУ атаковал грузовик с водителем в российском регионе

Гладков: дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль, пострадал водитель

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Недалеко от Шебекино Белгородской области дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль, пострадал водитель. Об этом в своем Telegram сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По его информации, мужчина получил осколочные ранения мягких тканей ноги, поверхностное осколочное ранение правого предплечья. Ему оказана медпомощь на месте.

Также Гладков сообщил, что артобстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) задел село Зиборовка. В одном частном доме выбиты окна. В селе Муром беспилотник сдетонировал в кровлю частного дома — возникшее возгорание потушили.

Кроме того, ВСУ атаковали село Безымено в Грайворонском городском округе. Там дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом — повреждено восемь квартир.

«После повторных сбросов взрывных устройств с беспилотников сгорел частный дом, еще в одном доме пробита крыша, возгорание потушено», — добавил Гладков.

О пострадавших в данных населенных пунктах не сообщается.

Ранее 14 июля губернатор Белгородской области сообщил о раненых в поселке Октябрьский после обстрела ВСУ. В результате той атаки среди пострадавших четыре мирных жителя, в том числе девятимесячный ребенок.

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      Анастасия Яланская
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