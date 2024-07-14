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11:52, 14 июля 2024Россия

В населенном пункте Белгородской области сообщили о раненых после обстрела ВСУ

Гладков: в Белгородской области ранены четыре мирных жителя после обстрела ВСУ
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о раненых в поселке Октябрьский после обстрела ВСУ. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Среди пострадавших четыре мирных жителя, в том числе девятимесячный ребенок. Две женщины и мужчина с минно-взрывными и баротравмами доставлены в больницу №2 города Белгорода. Ребенка, в свою очередь, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. По словам Гладкова, мальчик получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

В результате атаки ВСУ на населенный пункт поражены 17 частных домов. У них выбиты окна, повреждены кровли, фасады, надворные постройки и заборы. Один из домов полностью разрушен.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Попытка атаки на российский регион была совершена 13 июля в 23:05.

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      Мария Винар
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