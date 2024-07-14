Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:18, 14 июля 2024Россия

Украинский беспилотник сбили в российском регионе

Минобороны: украинский беспилотник сбили в Белгородской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны (Минобороны) России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки на российский регион была совершена 13 июля в 23:05.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в регионе. По его словам, один человек получил ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника на автомобиль.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об ударе «Искандером» по эшелону ВСУ под Харьковом. Что известно о последствиях атаки?

      Раскрыта причина конфликта со стрельбой в Санкт-Петербурге

      На Украине анонсировали «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией

      Украинский беспилотник сбили в российском регионе

      Обнаружена беспрецедентная угроза для озер

      На Украине бойцов «Азовa» привлекут к подготовке учителей

      Шансы Фьюри в реванше с Усиком оценили фразой о захвате России

      Подозреваемая в расправе над сыном в Перми женщина отказалась от комментариев

      Стали известны последние слова пилота SSJ-100 диспетчеру перед гибелью самолета

      Медики рассказали об опасности приема некоторых лекарств в жару

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше