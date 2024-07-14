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12:00, 14 июля 2024Бывший СССР

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о пленении троих военных ВСУ

Глава «Ахмата» рассказал о захвате в плен троих военнослужащих ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» взят взяли в плен троих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 14 июля, в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

По словам Алаудинова, украинцы попали в плен благодаря грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции, которую провели спецназовцы группы «Шустрого» вместе с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. «Взяты в плен ещё трое солдат противника»,— заявил Алаудинов.

11 июля замглавы Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине может завершиться осенью 2024 года из-за выборов в США и Европе, и истощения ресурсов Украины.

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      Владимир Седов
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