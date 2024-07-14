Обнаружена беспрецедентная угроза для озер

Nature Geoscience: потепление угрожает озерам по всему миру

Международная группа лимнологов и специалистов по моделированию климата обнаружили, что к концу этого века озерные экосистемы по всему миру будут подвергаться беспрецедентной угрозе из-за глобального потепления. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Специалисты проанализировали данные о температуре озер, смоделированных с помощью климатической компьютерной модели Community Earth System Model, охватывающей период с 1850 по 2100 годы. Эта модель впервые учитывает динамику и термодинамику озерных систем в комплексе с атмосферой.

Ученые использовали ансамбль из 100 симуляций прошлого и будущего, выполненных на одном из самых быстрых компьютеров Южной Кореи (Aleph в Институте фундаментальной науки). Этот подход позволил генерировать различные сценарии естественной изменчивости климата и антропогенного воздействия.

С помощью ансамблевого подхода ученые смогли отделить естественные колебания температуры озер от антропогенных. Это позволило впервые оценить время, когда температура озер будет постоянно превышать естественные пределы — ситуация, называемая неаналоговыми условиями. Это произойдет к концу этого столетия, при этом первыми экстремальные условия испытают тропические озера при повышении температуры на 2,4 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

Последствия таких климатических изменений могут быть серьезными для экосистем озер. Отмечается, что озерные организмы часто не могут мигрировать в более подходящие климатические условия, что делает понимание сроков появления неаналогичных условий для различных видов жизненно важным для адаптации и смягчения последствий изменения климата в озерных экосистемах.