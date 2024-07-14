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14:14, 14 июля 2024Бывший СССР

Лавров пообещал поднять в ООН вопрос о списке погибших в Буче

Лавров: Россия поднимет в Совбезе ООН вопрос о списках погибших в Буче

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что публично поднимет вопрос о списках погибших в Буче на площадке Совбеза ООН во время российского председательства в международном органе. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Москва на протяжении двух лет не может получить список якобы жертв в Буче. По ее словам, соответствующие данные в том числе не предоставляет ООН.

Лавров, в свою очередь, заявлял, что непредоставление списка имен жертв в Буче является демонстрацией вседозволенности Украины. «Это в порядке еще одной иллюстрации того, что киевскому режиму дозволено все, и он активно пользуется этой вседозволенностью при потакании своих покровителей», — заявил глава МИД в апреле 2024 года.

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      Алевтина Запольская
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