Раскрыто время существования древнейшей экосистемы Земли

Nature Ecology & Evolution: жизнь на Земле существовала 4,2 миллиарда лет назад

Международная группа ученых под руководством исследователей из Бристольского университета раскрыла время существования древнейшей экосистемы Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Все живые организмы на Земле, включая археи, бактерии и эукариоты, происходят от последнего универсального общего предка (LUCA). LUCA имел биохимические и молекулярные черты, свойственные всем организмам, в том числе использовал для синтеза белков те же аминокислоты; производил АТФ для снабжения биохимических реакций энергией; имел ДНК, РНК и рибосомы.

Ученые сравнили геномы современных видов, подсчитав мутации, произошедшие со времен LUCA. Поскольку время эволюционного разделения некоторых видов известно по ископаемым останкам, то можно рассчитать скорость появления мутаций и время, когда существовал общий предок. Оказалось, что LUCA существовал 4,2 миллиарда лет назад — всего через четыреста миллионов лет после образования Земли.

Затем исследователи реконструировали биологию LUCA, смоделировав физиологические характеристики живых видов на протяжении всей генеалогии жизни. LUCA был сложным организмом, не слишком отличавшимся от современных прокариот, но он явно обладал ранней иммунной системой, которая позволяла ему ввести гонку вооружений с уже существовавшими вирусами.

Хотя LUCA является предком всех ныне существующих организмов, сам он жил вместе с другими микроорганизмами, например, с метаногенами, которые могли перерабатывать его отходы жизнедеятельности, образуя раннюю пищевую цепочку.

