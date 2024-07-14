Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 14 июля 2024Наука и техника

Раскрыто время существования древнейшей экосистемы Земли

Nature Ecology & Evolution: жизнь на Земле существовала 4,2 миллиарда лет назад

Фото: Andreas Gücklhorn / Unsplash

Международная группа ученых под руководством исследователей из Бристольского университета раскрыла время существования древнейшей экосистемы Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Все живые организмы на Земле, включая археи, бактерии и эукариоты, происходят от последнего универсального общего предка (LUCA). LUCA имел биохимические и молекулярные черты, свойственные всем организмам, в том числе использовал для синтеза белков те же аминокислоты; производил АТФ для снабжения биохимических реакций энергией; имел ДНК, РНК и рибосомы.

Ученые сравнили геномы современных видов, подсчитав мутации, произошедшие со времен LUCA. Поскольку время эволюционного разделения некоторых видов известно по ископаемым останкам, то можно рассчитать скорость появления мутаций и время, когда существовал общий предок. Оказалось, что LUCA существовал 4,2 миллиарда лет назад — всего через четыреста миллионов лет после образования Земли.

Затем исследователи реконструировали биологию LUCA, смоделировав физиологические характеристики живых видов на протяжении всей генеалогии жизни. LUCA был сложным организмом, не слишком отличавшимся от современных прокариот, но он явно обладал ранней иммунной системой, которая позволяла ему ввести гонку вооружений с уже существовавшими вирусами.

Хотя LUCA является предком всех ныне существующих организмов, сам он жил вместе с другими микроорганизмами, например, с метаногенами, которые могли перерабатывать его отходы жизнедеятельности, образуя раннюю пищевую цепочку.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп прокомментировал покушение на него. Как в мире отреагировали на происшествие?

      Найдено оружие стрелка на митинге Трампа

      Маск рассказал о попытках покушения на него

      В США опровергли связь стрелявшего в Трампа человека с иностранцами

      Раскрыто время существования древнейшей экосистемы Земли

      Секретная служба сообщила о погибших и пострадвших при покушении на Трампа

      В Киеве рассказали о страхе Зеленского

      Трамп высказался о покушавшемся на него стрелке

      Обама поддержал Трампа после стрельбы на митинге в Пенсильвании

      Харрис сделала заявление после покушения на Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше