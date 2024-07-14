Меры безопасности в районе Trump Tower усилили

В Нью-Йорке усилили меры безопасности в районе башни Trump Tower

Полиция усилила меры безопасности в районе башни Trump Tower в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN.

Вечером 13 июля стало известно о покушении на Трампа. После стрельбы политик прервал речь и схватился за окровавленное ухо, после чего лег на пол. Бывшего главу государства прикрыли телохранители, после чего экстренно эвакуировали его.

Как сообщила Washington Post, стрелявшего на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании ликвидировали. Отмечается, что президент США Джо Байден получил первоначальную информацию об инциденте на митинге Трампа.