Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:11, 19 июня 2024Мир

Президент Мексики рекомендовал США не вмешиваться в дела страны

Обрадор: США должны действовать осмотрительнее и не вмешиваться в дела Мексики
Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Фото: Henry Romero / Reuters

Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор порекомендовал Управлению по борьбе с наркотиками США (DEA) действовать осмотрительнее. Его слова приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал заявления ведомства о вероятном вмешательстве картелей в выборы судей, предусмотренные предстоящей судебной реформой. Президент подчеркнул, что это — «внутренние дела страны».

Ранее мексиканский журналист Сальвадор Сото опубликовал материал в газете El Universal. В нем приводилось содержание внутренней записки DEA о рисках, которые несет предлагаемая кабмином судебная реформа.

В феврале сообщалось, что управление по борьбе с наркотиками США (DEA) провело в Венесуэле тайную шпионскую операцию, направленную против президента страны Николаса Мадуро. В стране арестовали 32 оппозиционера из-за их связи с заговором против Мадуро при помощи США.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Сборная Германии выиграла второй матч на Евро-2024 и стала первым участником плей-офф

      Появились подробности задержания десятков людей в российском вузе

      В Париже появились граффити с истребителями для Украины в виде гробов

      ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерийских орудий

      Демократы усомнились в победе Байдена на выборах из-за его подходов

      Украине предрекли новые территориальные потери из-за Зеленского

      В США вспомнили мирный план Маска по Украине

      Путин прибыл во Вьетнам

      Десятки людей задержали в российском медико-стоматологическом университете

      На Украине отреагировали на договор России и КНДР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше