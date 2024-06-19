Президент Мексики рекомендовал США не вмешиваться в дела страны

Обрадор: США должны действовать осмотрительнее и не вмешиваться в дела Мексики

Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор порекомендовал Управлению по борьбе с наркотиками США (DEA) действовать осмотрительнее. Его слова приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал заявления ведомства о вероятном вмешательстве картелей в выборы судей, предусмотренные предстоящей судебной реформой. Президент подчеркнул, что это — «внутренние дела страны».

Ранее мексиканский журналист Сальвадор Сото опубликовал материал в газете El Universal. В нем приводилось содержание внутренней записки DEA о рисках, которые несет предлагаемая кабмином судебная реформа.

В феврале сообщалось, что управление по борьбе с наркотиками США (DEA) провело в Венесуэле тайную шпионскую операцию, направленную против президента страны Николаса Мадуро. В стране арестовали 32 оппозиционера из-за их связи с заговором против Мадуро при помощи США.