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17:25, 14 июля 2024Мир

Мужчина из Германии расправился с семьей

SP: Житель города Альбштадт застрелил трех членов семьи и покончил с собой

Фото: Jannik Noelke / dpa / Globallookpress.com

Житель города Альбштадт застрелил трех членов семьи и покончил с собой. О расправе сообщает Sudwest Presse.

О стрельбе в Баден-Вюртемберге стало известно от полиции Германии — стражей правопорядка вызвали местные жители, услышавшие выстрелы. Как отмечает Bild, мужчина был охотником, и стрельбу он вел из охотничьего ружья, однако в полиции эту версию отрицают.

Сейчас на месте происшествия находится несколько десятков машин скорой помощи и два спасательных вертолета. Известно, что две женщины были серьезно ранены и доставлены в больницу.

Вечером 11 июля в пункте военной дислокации в Белгородской области произошла стрельба. Военные распивали спиртное в казарме и между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве. Контрактник открыл огонь по сослуживцам, ранив нескольких человек. После этого он выбежал из помещения и застрелил дежурных. В результате стрельбы погибли трое военных, еще несколько человек получили ранения.

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      Вячеслав Агапов
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