В пункте военной дислокации в Белгородской области произошла стрельба.
Вечером 11 июля в казарме военные распивали спиртное, между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве. Контрактник открыл огонь по сослуживцам, ранив нескольких человек. После этого он выбежал из помещения и застрелил дежурных.
В результате стрельбы в воинской части погибли трое военных, еще несколько человек получили ранения. В регионе объявили план «Вулкан», заблокированы все трассы.
Сбежавший контрактник был судим и собирался на СВО
Сбежавшего после стрельбы зовут Алексей Журавлев. Он был судим за грабеж и собирался добровольно отправиться в зону специальной военной операции (СВО).
По словам друга мужчины, Журавлев пошел служить по контракту в 2023 году. До этого он работал сборщиком ПВХ-конструкций в компании по производству и установке окон в Чебоксарах. Товарищ контрактника подчеркнул, что мужчина не был замечен в конфликтах, чаще всего выступал «за справедливость».
«Приезжал в отпуск, мы с ним виделись. Ни о каких конфликтах с сослуживцами он не говорил. Как оказался в части в Белгородской области? Не знаю», — поделился он.
В российских военных частях и раньше происходили подобные инциденты
В ноябре 2023 года военнослужащие с автоматами покинули расположение воинской части в Брянской области. Среди покинувших место несения службы военных оказались братья-близнецы 2003 года рождения. Они и четверо их сослуживцев самовольно оставили позиции в пяти километрах от границы с Украиной в Суземском районе. Все военные были вооружены автоматами Калашникова.
В октябре 2022 года неизвестный открыл стрельбу в воинской части Белгородской области. Тогда издание Baza сообщило, что в результате инцидента были раненые и погибшие. Другие подробности произошедшего не приводились.