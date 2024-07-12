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12:17, 12 июля 2024Силовые структуры

Контрактник открыл стрельбу в воинской части в Белгородской области и сбежал с автоматом. Есть погибшие

Военный открыл стрельбу в части в Белгородской области и сбежал с автоматом
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Колядин / ТАСС

В пункте военной дислокации в Белгородской области произошла стрельба.

Вечером 11 июля в казарме военные распивали спиртное, между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве. Контрактник открыл огонь по сослуживцам, ранив нескольких человек. После этого он выбежал из помещения и застрелил дежурных.

В результате стрельбы в воинской части погибли трое военных, еще несколько человек получили ранения. В регионе объявили план «Вулкан», заблокированы все трассы.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сбежавший контрактник был судим и собирался на СВО

Сбежавшего после стрельбы зовут Алексей Журавлев. Он был судим за грабеж и собирался добровольно отправиться в зону специальной военной операции (СВО).

По словам друга мужчины, Журавлев пошел служить по контракту в 2023 году. До этого он работал сборщиком ПВХ-конструкций в компании по производству и установке окон в Чебоксарах. Товарищ контрактника подчеркнул, что мужчина не был замечен в конфликтах, чаще всего выступал «за справедливость».

«Приезжал в отпуск, мы с ним виделись. Ни о каких конфликтах с сослуживцами он не говорил. Как оказался в части в Белгородской области? Не знаю», — поделился он.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В российских военных частях и раньше происходили подобные инциденты

В ноябре 2023 года военнослужащие с автоматами покинули расположение воинской части в Брянской области. Среди покинувших место несения службы военных оказались братья-близнецы 2003 года рождения. Они и четверо их сослуживцев самовольно оставили позиции в пяти километрах от границы с Украиной в Суземском районе. Все военные были вооружены автоматами Калашникова.

В октябре 2022 года неизвестный открыл стрельбу в воинской части Белгородской области. Тогда издание Baza сообщило, что в результате инцидента были раненые и погибшие. Другие подробности произошедшего не приводились.

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      Варвара Кошечкина
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