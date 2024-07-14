Охрану Трампа раскритиковали за отсутствие ресурсов

New York Post: у охраны Трампа нет ресурсов для пресечения атаки снайперов

У охраны кандидата в президенты Дональда Трампа нет ресурсов для пресечения атаки снайперов. Работу сотрудников службы безопасности раскритиковали журналисты New York Post.

Политик путешествует по стране с небольшой группой сотрудников Секретной службы. Уровень его охраны и близко не соответствует защите действующего президента, такого как Джо Байден. Как отмечают источники издания, представители Трампа просили о дополнительных ресурсах, но их просьба осталась без внимания.

Трамп не получает средств противодействия нападению и снайперской защите. У него отсутствует авиационное прикрытие, что делает его уязвимым, отмечают эксперты. В результате открывший огонь на выставочной площадке Батлер Фарм получил практически беспрепятственный обзор позиции бывшего президента.

После того, как стрелок обнаружил себя, команда контрснайперов открыла ответный огонь с крыши другого здания недалеко от того места, где находился Трамп — за зрительскими трибунами. Однако к тому времени 20-летний Томас Мэтью Крукс успел поразить несколько человек, в том числе и самого президента.

Авторы Telegram-канала «Военная хроника» заявили о странностях в покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Перед выступлением политика отсутствовала должная проверка со стороны секретной службы. При этом низкая квалификация стрелка, который сделал лишь 5 выстрелов при магазине на 15-20 патронов, спасла Трампа. Кроме того, известно, что очевидцы предупреждали полицию о человеке с оружием, который пытался пробраться на крышу, но эти сведения проигнорировали.