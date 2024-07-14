В покушении на Трампа нашли пять странностей

«Военная хроника»: перед выступлением Трампа отсутствовала должная проверка

Авторы Telegram-канала «Военная хроника» нашли в покушении на экс-президента США Дональда Трампа пять странностей.

Отмечается, что перед выступлением политика, судя по всему, отсутствовала должная проверка со стороны секретной службы. Та не обследовала все возможные точки, откуда можно было вести стрельбу. Кроме того, указывается на низкий уровень подготовки нападавшего.

«Стрелок. 130 метров — не самая большая дистанция. С такого расстояния не нужно вводить поправки на ветер или использовать мощную оптику — достаточно того, что можно купить в ближайшем оружейном магазине. Это говорит о том, что стрелок имел очень низкую квалификацию, и Трампа спасло именно это», — говорится в сообщении.

В то же время о низкой квалификации преступника свидетельствует использование полуавтоматической винтовки AR-15 с магазином на 15-20 патронов, заявила «Военная хроника». При этом, предположительно, было сделано пять выстрелов.

По утверждениям авторов публикации, сотрудники Секретной службы находились рядом и должны были заметить и нейтрализовать нападавшего еще до выстрелов, чего не произошло. Кроме того, известно, что очевидцы предупреждали полицию о человеке с оружием, который пытался пробраться на крышу. Однако данные сведения были проигнорированы правоохранителями.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп покинул больницу после покушения.

Он пережил покушение во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания). На кадрах трансляции было видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

Позднее выяснилось, что стрелок открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного примерно в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. Его ликвидировал снайпер Секретной службы, рядом с телом нашли винтовку AR-15. Американец в момент стрельбы был в майке с эмблемой популярного YouTube-канала про оружие Demolition Ranch с 11 миллионами подписчиков.