Дональд Трамп покинул больницу после стрельбы в Пенсильвании

Экс-президент США Дональд Трамп покинул больницу после покушения в Пенсильвании. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, врачи выписали политика. Сразу после начала стрельбы в Пенсильвании было видно, как охрана увела Трампа под руки, по его уху текла кровь.

Бывший президент США пережил покушение во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания). На кадрах трансляции было видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали его.

Позднее выяснилось, что стрелок открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп. Его ликвидировал снайпер Секретной службы, рядом с телом нашли винтовку AR-15. Американец в момент стрельбы был в майке с эмблемой популярного YouTube-канала про оружие Demolition Ranch с 11 миллионами подписчиков.