Песков высказался о причинах покушения на Трампа

Песков: покушение на Трампа было совершено из-за атмосферы насилия в США

Покушение на бывшего лидера Соединенных Штатов и кандидата в президенты Дональда Трампа совершено из-за атмосферы насилия, созданной американскими властями. Такую причину назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, атмосфера, которая была создана администрацией в ходе политической борьбы и вокруг самого Трампа, «спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка».

Он напомнил, что политическая система США неоднократно преподносила всему миру примеры насилия внутри страны в ходе политической борьбы.

Дональд Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания). Стрелок открыл огонь с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал политик. Экс-президент США был ранен в ухо. Стрелка ликвидировал снайпер Секретной службы, рядом с телом нашли винтовку AR-15.