Песков: Киев и Запад ждут поддержки других стран в процессе изоляции России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о желании Киева и Запада об изоляции России. Интервью с ним появилось в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Он заявил, что визит в Москву премьер-министра Индии Нарендры Моди вызвал ревность у киевских властей и западных стран. При этом они якобы ждут поддержки других государств в процессе изоляции России.

«Они считают, что все страны должны идти в унисон с линией Запада на то, чтобы гарантировать России полную изоляцию, полное забвение в международных делах. Но очевидно, что такая линия контрастирует с интересами других больших стран», — указал Песков.

Ранее в июле сообщалось, что Госдепартамент США пытался помешать визиту Нарендры Моди в Россию.