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11:54, 14 июля 2024Мир

Санду пожелала Трампу выздоровления

Президент Молдавии Санду пожелала Трампу скорейшего выздоровления

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду пожелала кандидату в президенты Дональду Трампу скорейшего выздоровления после покушения. Об этом она написала в соцсети X (ранее Twitter).

«Обеспокоена стрельбой на предвыборном мероприятии бывшего президента Трампа. Политическому насилию нет места в наших обществах. Желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления», — заявила Санду. Она также принесла соболезнования друзьям и семье участника митинга, погибшего в результате нападения.

Ранее сообщалось, что выздоровления Трампу пожелал президент Франции Эммануэль Макрон, который также заявил, что случившееся является трагедией для демократий, и Франция разделяет шок и возмущение американского народа.

О стрельбе на предвыборном митинге Трампа сообщалось 13 июля. Во время своего выступления бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали.

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      Александр Еникеев
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