В Госдуме заявили об украинском следе в покушении на Трампа

Депутат Госдумы Хамзаев: в покушении на Трампа можно найти украинский след

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа могло быть связано с его позицией по наведению порядка в части мировой безопасности, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об этом пишет РИА Новости.

Он уверен, что в покушении на политика можно без труда найти украинский след. «Считаю, что покушение на Трампа может быть связано с его позицией по наведению порядка в части мировой безопасности, это были его лозунги», — объяснил он.

Депутат напомнил, что инцидент произошел после прошедших победных предвыборных дебатов. Хамзаев отметил, что «в мирное время в кандидатов в президенты США не стреляют».

13 июля во время выступления на предвыборном мероприятии в Пенсильвани началась стрельба, Трамп упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы.