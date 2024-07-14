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22:45, 14 июля 2024Россия

В Госдуме заявили об украинском следе в покушении на Трампа

Депутат Госдумы Хамзаев: в покушении на Трампа можно найти украинский след
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа могло быть связано с его позицией по наведению порядка в части мировой безопасности, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об этом пишет РИА Новости.

Он уверен, что в покушении на политика можно без труда найти украинский след. «Считаю, что покушение на Трампа может быть связано с его позицией по наведению порядка в части мировой безопасности, это были его лозунги», — объяснил он.

Депутат напомнил, что инцидент произошел после прошедших победных предвыборных дебатов. Хамзаев отметил, что «в мирное время в кандидатов в президенты США не стреляют».

13 июля во время выступления на предвыборном мероприятии в Пенсильвани началась стрельба, Трамп упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы.

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      Марина Совина
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