Стало известно о политических взглядах подозреваемого в покушении на Трампа

WP: подозреваемый в покушении на Трампа Мэтью Крукс был республиканцем

Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, был республиканцем. О его политических взглядах сообщает The Washington Post (WP).

По данным газеты, эта информация отражена в записях о статусе избирателей штата Пенсильвания.

О покушении на Трампа стало известно вечером в субботу, 13 июля. Стрельба началась, когда кандидат в президенты Соединенных Штатов говорил о своем сопернике — действующем американском лидере Джо Байдене. Трамп прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы, а затем эвакуировали.

ФБР установило, что стрельбу на митинге 20-летний Томас Мэтью Крукс из штата Пенсильвания. Известно, что он жил в пригороде Питтсбурга Бетел-Парк.