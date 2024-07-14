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20:33, 14 июля 2024Мир

Стрелявшего в Трампа мужчину восприняли как угрозу еще до начала митинга

CNN: силовики восприняли стрелка как угрозу еще до начала митинга Трампа
Томас Мэтью Крукс

Томас Мэтью Крукс. Фото: Aaron Josefczyk / Reuters

Силовики, которые были задействованы в обеспечении безопасности предвыборного митинга претендента на пост кандидата в президенты США Дональда Трампа, восприняли стрелка как угрозу еще до начала мероприятия. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

«Стрелявший в Трампа на митинге в субботу был замечен снаружи мероприятия местными правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя [на входе в охраняемую зону] подозрительным», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, агенты Секретной службы были проинформированы об угрозе. Тем не менее правоохранители не смогли отреагировать на него до начала стрельбы.

О покушении на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа стало известно вечером 13 июля. В тот момент политик выступал на митинге в Пенсильвании. Стрелка ликвидировали на месте, в 140 метрах от трибуны, где выступал Трамп.

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      Дмитрий Сотак
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