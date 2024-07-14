Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:46, 14 июля 2024Мир

Сын эмира Дубая стал одновременно вице-премьером и министром обороны ОАЭ

Bloomberg: сын эмира Дубая назначен вице-премьером и министром обороны ОАЭ
Шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум

Шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. Фото: Chris Jackson / Reuters

Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум, 41-летний сын эмира Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль-Мактума, назначен первым вице-премьером и министром обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает Bloomberg.

Соответствующее решение принял его отец, также занимающий должность премьер-министра и вице-президента ОАЭ. Вторым вице-премьером был назначен глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль-Нахайян.

Ранее президент ОАЭ Мухаммед ибн Зейд Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Без них никакой зловредной деятельности ГУР и СБУ не было бы». Захарова раскрыла роль США в покушениях на Путина

      Черчесов одной фразой объяснил работу за пределами России

      Сын эмира Дубая стал одновременно вице-премьером и министром обороны ОАЭ

      Стрелявшего в Трампа мужчину восприняли как угрозу еще до начала митинга

      Стала известна судьба не обновивших военно-учетные данные граждан Украины

      Мелания Трамп обратилась к американцам после покушения на мужа

      Экономист высказался о влиянии покушения на Трампа на курс доллара

      Российские туристы оказались заблокированы на пляже Абрау-Дюрсо из-за пожара

      В США предположили победу Трампа на выборах из-за покушения

      Врач рассказал о влиянии ходьбы по лестнице на организм

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше