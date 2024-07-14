Сын эмира Дубая стал одновременно вице-премьером и министром обороны ОАЭ

Bloomberg: сын эмира Дубая назначен вице-премьером и министром обороны ОАЭ

Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум, 41-летний сын эмира Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль-Мактума, назначен первым вице-премьером и министром обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает Bloomberg.

Соответствующее решение принял его отец, также занимающий должность премьер-министра и вице-президента ОАЭ. Вторым вице-премьером был назначен глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль-Нахайян.

Ранее президент ОАЭ Мухаммед ибн Зейд Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России.