Сын эмира Дубая стал одновременно вице-премьером и министром обороны ОАЭ

Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум, 41-летний сын эмира Дубая Мухаммеда бен Рашида Аль-Мактума, назначен первым вице-премьером и министром обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает Bloomberg.
Соответствующее решение принял его отец, также занимающий должность премьер-министра и вице-президента ОАЭ. Вторым вице-премьером был назначен глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль-Нахайян.
Ранее президент ОАЭ Мухаммед ибн Зейд Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России.