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04:14, 14 июля 2024Интернет и СМИ

Трамп высказался о покушавшемся на него стрелке

Трамп заявил, что ему ничего не известно о стрелявшем в него человеке

Фото: Reuters TV / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что ему ничего неизвестно о стрелке, открывшем огонь на митинге в Пенсильвании. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Невероятно, что такое может произойти в нашей стране. В настоящее время ничего не известно о стрелявшем, который теперь мертв», — прокомментировал покушение Трамп.

Напомним, в экс-президента США стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу отвезли в медицинское учреждение. Стрелок был убит сотрудниками Секретной службы.

В свою очередь, действующий президент США Джо Байден заявил, что пока не обладает всеми фактами, чтобы назвать стрельбу на митинге покушением на Дональда Трампа.

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      Евгений Силаев
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