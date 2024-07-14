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21:56, 14 июля 2024Россия

Три человека получили ранения при обстреле Новой Таволжанки

Гладков: три человека получили ранения при обстреле Новой Таволжанки

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Три человека получили ранения при артиллерийском обстреле Новой Таволжанки Шебекинского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом пострадали двое мужчин и женщина: у одного мужчины ранение грудной клетки, у второго — осколочное ранение мягких тканей живота, у женщины — осколочное ранение в области лопатки», — уточнил глава региона.

Он добавил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь, они доставлены в областную клиническую больницу.
По предварительной информации, один частный дом полностью разрушен, еще два получили повреждения, повреждены два легковых автомобиля.

Также 14 июля недалеко от Шебекино Белгородской области дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль, пострадал водитель. В селе Муром беспилотник сдетонировал в кровлю частного дома — возникшее возгорание потушили.

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      Марина Совина
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