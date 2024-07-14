Три человека получили ранения при обстреле Новой Таволжанки

Три человека получили ранения при артиллерийском обстреле Новой Таволжанки Шебекинского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом пострадали двое мужчин и женщина: у одного мужчины ранение грудной клетки, у второго — осколочное ранение мягких тканей живота, у женщины — осколочное ранение в области лопатки», — уточнил глава региона.
Он добавил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь, они доставлены в областную клиническую больницу.
По предварительной информации, один частный дом полностью разрушен, еще два получили повреждения, повреждены два легковых автомобиля.
Также 14 июля недалеко от Шебекино Белгородской области дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль, пострадал водитель. В селе Муром беспилотник сдетонировал в кровлю частного дома — возникшее возгорание потушили.