В Афинах произошла перестрелка между футбольными фанатами

72 человека арестованы после перестрелки между футбольными фанатами в Афинах

Три человека получили ранения, 72 арестованы после перестрелки футбольных болельщиков в центре Афин. Об этом сообщает ERTNews.

Инцидент произошел рядом со стадионом «Панатинаикоса», перед игрой местного клуба «Панатинаикос» с АЕК. Группы футбольных фанатов, болеющих за соперничающие команды, столкнулись недалеко от управления полиции Аттики.

В результате стычки 38-летний болельщик был ранен огнестрельным оружием в ногу, 22-летний пострадавший получил удары по животу острым предметом. От побоев также пострадал 25-летний грек, который был доставлен в больницу

Отмечается, что жизни госпитализированных пострадавших ничего не угрожает. На месте происшествия проводится расследование с целью разыскать преступников и их оружие.