В ФБР рассказали про рост угрожающей риторики в интернете после покушения на Трампа

ФСБ: в интернете выросло число угрожающей риторики после покушения на Трампа

В интернете выросло количество угрожающей риторики после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, рассказал представитель ФБР в ходе специального брифинга. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что в соцсетях растет количество угроз насилия и «попыток притвориться стрелявшим».

Покушение на Трампа было совершено 13 июля. В тот момент он выступал на митинге в Пенсильвании.

Трампа во время покушения могло спасти движение головой перед выстрелом, сообщало издание Daily Mail. Как отметили журналисты, во время мероприятия на большой экран вывели диаграммы, показывающие статистику иммиграции в США. Политик повернул голову в сторону экрана. В это время послышалось несколько хлопков, бывший президент схватился за ухо, а потом спрятался за трибуной.

