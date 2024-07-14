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07:34, 14 июля 2024Мир

В ФБР удивились числу выстрелов на митинге Трампа

ФБР: удивительно, сколько выстрелов смогли произвести на митинге Трампа
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Brendan McDermid/Reuters

В ФБР удивлены, сколько выстрелов смог произвести стрелок на митинге Дональда Трампа в Батлере (штат Пенсильвания). Об этом заявил специальный агент Кевин Ройек (Kevin Rojek), передает агентство Associated Press.

Кроме того, спецагент не стал отвечать на вопрос, знали ли правоохранительные органы о том, что стрелок находится на крыше до того момента, как он открыл огонь. Также Ройек сообщил, что пока ФБР неизвестны мотивы человека, который вел огонь в Трампа.

Ранее издание New York Post сообщило, что покушение на Трампа устроил 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Он находился на крыше производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал бывший президент США.

Сколько именно выстрелов удалось сделать Бруксу, точно неизвестно. Но он ранил Трампа в ухо, тяжело ранил трех человек, один из которых не выжил.

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      Марина Совина
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