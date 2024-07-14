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15:01, 14 июля 2024Силовые структуры

В Подмосковье россиянка пожарила сосиски на Вечном огне

В подмосковной Рузе девушка пожарила сосиски на Вечном огне

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В городе Рузе Московской области девушка пожарила сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Подмосковья.

По предварительной информации, девушка находилась на территории мемориального комплекса вместе с друзьями. «Рузская городская прокуратура в ходе проверки даст всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики, соблюдению родителями подростков своих обязанностей и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле россиянка прикурила сигарету от Вечного огня в мемориале «Площадь Славы». Уточнялось, что женщина никак не реагировала на замечания прохожих.

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      Мария Винар
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