В Шереметьево ввели ограничения на взлет и посадку самолетов вечером

В Шереметьево ввели ограничения на взлет и посадку самолетов из-за непогоды

В Шереметьево ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота».

Решение было принято из-за непогоды, которая прогнозируется вечером, 14 июля, после 17:00. «Вылеты из Шереметьево будут осуществляться по фактической погоде», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что аэропорт Шереметьево сообщил о корректировке графика рейсов после урагана в Москве. Уточнялось, что в период мощного ливневого фронта и грозовой активности на время были введены ограничения на обслуживание вылетающих воздушных судов и пассажиров на аэродроме.