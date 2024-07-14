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20:02, 14 июля 2024Экономика

Экономист высказался о влиянии покушения на Трампа на курс доллара

Экономит Беляев: покушение на Трампа никак не повлияет на курс доллара
СюжетКурс доллара:

Фото: Thomas Krych / AP

Покушение на экс-главу США Дональда Трампа никак не повлияет на курс доллара, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Об этом экономист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это нападение закончилось, можно сказать, для Трампа не без травм, но все равно само по себе спокойно. Для того чтобы это на курс доллара повлияло, нужно, чтобы это сильным образом отразилось на экономике. А это событие — это внутриполитическая жизнь», — высказался Беляев.

По словам экономиста, покушение на Трампа повлияет на предвыборную борьбу. На экономическую ситуацию же не окажет никакого влияния.

А раз это не оказывает никакого влияния на экономику, значит, это и на курсе доллара совершенно не скажется

Михаил Беляевэкономист

Ранее на экс-главу США Дональда Трампа было совершено покушение. Звуки стрельбы раздались во время выступления кандидата в президенты Соединенных Штатов в Пенсильвании. На кадрах трансляции видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Трампа прикрыли агенты Секретной службы, после чего экстренно эвакуировали его. Стрелок был ликвидирован.

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      Алена Шевченко
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