Зеленский разочаровался в Байдене

Politico: Зеленский остался разочарован встречей с Байденом на саммите НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак остались разочарованы встречей с американским главой государства Джо Байденом на прошедшем саммите НАТО в Вашингтоне, так как не смогли добиться от политика снятия ограничений на удары поставленным западным оружием по территории России. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

«[Отказ Байдена] не закрыл дверь для возможного снятия ограничений, но до "да" все еще далеко. Ощущение всегда одно и то же: в конце концов ограничения снимут, но сначала кто-то должен умереть», — рассказал один из источников среди дипломатического корпуса Госдепа США.

При этом сам Байден заявил, что переговоры по этому вопросу «могут быть продолжены в будущем».

Ранее европейские чиновники на условиях анонимности пожаловались на Зеленского из-за его манеры требовать увеличения помощи Украине «по 15 раз» на каждой встрече с представителями ЕС и НАТО. «Он по 15 раз повторяет свои требования и что мы должны сделать больше, иначе мы столкнемся с последствиями, и он не забывает нам об этом напоминать», — рассказал один из высокопоставленных западных чиновников.