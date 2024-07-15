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18:04, 15 июля 2024Экономика

Белоруссия получит от России 100 миллиардов рублей на высокие технологии

Посол Белоруссии Рогожник: Россия выделит 105 млрд рублей на импортозамещение

Фото: Jordan Harrison / Unsplash

Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос о выделении Минску нового транша в размере 105 миллиардов рублей для реализации совместных импортозамещающих проектов в высокотехнологичных сферах. Об этом заявил посол республики Александр Рогожник на Кавказском инвестиционном форуме, передает БЕЛТА.

По его словам, первый транш в таком же размере уже осваивается в рамках обговоренных ранее соглашений. Часть проектов по новому кредиту также уже сформирована, они касаются проектов и технологий, которыми страны не обладают.

Рогожник уточнил, что первый транш касался микроэлектроники, станкостроения, авиастроения, а в рамках второго, в частности, рассматривается программа по производству аэродромной техники.

Дипломат призвал подумать над конкурентностью полученных решений, в первую очередь обеспечением их защитными мерами со стороны государства. Он посетовал, что зачастую вложения огромных ресурсов в развитие не приводит к появлению продукта, который будет востребован на рынке без поддержки со стороны властей.

В мае вице-премьер России Денис Мантуров сообщил об активном сотрудничестве с Белоруссией в рамках создания и строительства легкого многоцелевого самолета «Освей», начало испытаний которого запланировано на конец 2026-го или начало 2027 года. Эта машина должна стать заменой самолету L-410, производство которого Россия не смогла освоить из-за отсутствия необходимых компонентов.

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