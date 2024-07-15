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11:32, 15 июля 2024Среда обитания

Amazon полностью перешел на ВИЭ

Amazon полностью перешел на ВИЭ на 7 лет раньше срока

Фото: Robert Galbraith / Reuters

Крупнейшая в мире площадка для онлайн-коммерции Amazon полностью перешла на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Компания достигла цели на семь лет раньше заявленного срока, сообщает ESG Today.

Amazon поставила цель перейти на ВИЭ в 2019 году. Тогда компания заявила, что до 2030 года зеленая энергетика будет использоваться для осуществления всех операций, включая работу дата-центров, корпоративных зданий и пунктов выдачи. На момент анонсирования плана Amazon уже частично полагалась на ВИЭ — на них приходилось 42 процента от потребляемой компанией энергии.

В последующие годы Amazon инвестировала в более чем 500 проектов, посвященных зеленой энергетике. Компания планирует продолжить вкладываться в ВИЭ и пробовать новые зеленые источники энергии.

Ранее Amazon заявила, что заменит 95 процентов воздушных подушек из пластика, которые используются для упаковки товаров, на перерабатываемый бумажный наполнитель.

Александра Качан
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