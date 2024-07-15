Белоруссия назвала ударом по людям новый запрет Латвии

МИД Белоруссии: запрет Латвии на въезд белорусских машин станет ударом по людям

Решение Латвии запретить въезд в страну машин с белорусскими номерами является ударом по обычным людям. Об этом заявил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает РИА Новости.

«Латвийские власти действительно приняли решение запретить с 00:00 16 июля 2024 года въезд и импорт транспортных средств с белорусскими регистрационными знаками. Это удар по обычным людям», — сказал он.

Глаз отметил, что в первую очередь от этого пострадают смешанные семьи, граждане двух стран, которые навещают родственников, туристы с детьми и путешественники. Он назвал такое решение Латвии бесчеловечным. По его словам, оно не имеет никакого практического смысла и законного обоснования.

15 июля власти Латвии приняли решение о запрете на въезд автомобилей с белорусскими номерами. Уточнялось, что если владелец машины откажется возвращаться в страну, из которой пытался заехать, то у него могут конфисковать машину. При этом ограничение не распространяется на автомобили официальных делегаций.