Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сделал каминг-аут

Бывший пилот «Формулы-1», брат Михаэля Шумахера Ральф сделал каминг-аут

Ральф Шумахер, бывший пилот «Формулы-1» и младший брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, сделал каминг-аут в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-спортсмен опубликовал фото, на котором стоит в обнимку с мужчиной. «Самое прекрасное в жизни — это когда рядом правильный партнер, с которым можно поделиться всем», — отметил Шумахер. Публикация за 15 часов собрала более 300 тысяч лайков, при том что на бывшего автогонщика подписана 201 тысяча человек.

Ральф Шумахер с 2001 по 2014 год был женат на модели и телеведущей Коре Бринкманн. У пары есть сын Дэвид, родившийся в 2001-м.

Шумахер-младший выступал в «Формуле-1» с 1997 по 2007 год. В его активе шесть побед на этапах Гран-при.