Еще два вертолета и самолет привлекут к тушению пожара под Новороссийском

Оперштаб Краснодарского края: два вертолета и самолет привлекут к тушению пожара

Еще два вертолета и самолет привлекут к тушению пожара под Новороссийском, об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Там уточнили, что с начала операции по тушению были задействованы два специальных вертолета Ка-32 и Ми-8, они выполнили 19 сбросов воды. Из-за усиления ветра последний был вынужден прекратить работу.

«С утра прибудут еще два вертолета К-32, предоставленные Минобороны РФ и самолет Ил-76 МЧС России», — добавили в оперштабе.

В борьбе с огнем задействовано более 250 человек. К месту усиления также выехала аэромобильная группировка регионального МЧС в составе 50 специалистов и семи единиц техники.

14 июля в Краснодарском крае между Анапой и Абрау-Дюрсо возник мощный лесной пожар, огонь распространился на территорию анапского заповедника «Утриш». С баз отдыха уже эвакуировали сотни человек, включая детей.