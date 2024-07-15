Импортеры китайской продукции пожаловались на мошенников

«Ведомости»: аферисты наживаются на проблемах российских импортеров с расчетами

В последнее время появилось много мошенников, которые обманывают российских импортеров китайской продукции, вынужденных использовать посреднические схемы при оплате импорта из КНР. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на предпринимателей.

Чаще всего аферисты обращаются к бизнесмену, у которого возникли проблемы с оплатой импорта, и предлагают ему услуги по переводу средств через их счета в «чистых» банках. Попавшийся на такую уловку переводит сумму на счет фальшивого посредника, который потом сообщает, что «сделка не удалась», а то и вовсе пропадает. Ряд доверчивых компаний уже потерял таким образом более 50 миллионов рублей.

По словам представителя объединения «Опора России» в Китае Илоны Горшеневой-Долунц, некоторые мошенники смогли так раскрутить сайты, на которых предлагали свои услуги, что они вышли на первые позиции в поисковой выдаче и обеспечили их владельцам регулярный поток звонков от потенциальных жертв. Кроме того, есть аферисты, которые выдают себя не просто за посреднический банк, а обещают клиенту весь комплекс услуг — от покупки товара на китайском заводе до логистики и оплаты. Работают они по 30-50-процентной «предоплате».

В основном на посулы злоумышленников попадаются маленькие или недавно открывшиеся компании. Они либо неопытны, либо у них нет денег на услуги эксперта в сфере внешнеэкономической деятельности. Ситуацию усугубляет то, что международные суды в КНР работают не слишком хорошо. При этом возвратить деньги из Китая через российскую правозащитную систему почти невозможно.

Как отмечают эксперты, обилию таких мошеннических схем поспособствовали проблемы с переводом средств в Китай — российским компаниям все чаще стали отказывать в открытии счетов.

Чтобы не стать жертвой аферистов, руководитель направления по работе с азиатскими клиентами, партнер Б1 Наталья Хобракова призывает предпринимателей обращать внимание на дату регистрации предполагаемого посредника, уставный капитал, наличие лицензий и разрешений. Кроме того, следует ознакомиться с его бухгалтерской отчетностью.

В последних числах июня появилась информация, что с середины мая ситуация с платежами от российского бизнеса китайским контрагентам улучшилась. Проводить платежи стало проще после поездки президента России Владимира Путина в Пекин. И если в апреле транзакции едва проходили, то в мае объем импорта начал увеличиваться, так как с Россией начали напрямую сотрудничать региональные китайские банки, у которых очень мало или практически нет международного бизнеса.