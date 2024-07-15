Информация о провале курортного сезона в Запорожье не подтвердилась

Сообщения о провале курортного сезона в Запорожье не подтвердились

Украинские Telegram-каналы сообщили, что туристический сезон в Запорожской области оказался провальным. На опубликованном видео запечатлен пляж в Кирилловке в Мелитопольском районе Запорожья.

Власти Запорожья в мае сообщали, что с 1 июня в регионе курортный сезон: открываются новые пляжи, отели, экстрим-парк и аквапарки. В администрации региона заявляли, что в сезоне 2024 года в области планируют работать более 120 коллективных средств размещения — это на 70 процентов больше, чем годом ранее.

Региону выделили 76,9 миллиона рублей на развитие инфраструктуры туризма. Средства направили на создание и развитие пляжей, приобретение оборудования для отдыха, обустройство детских и спортивных зон отдыха, организацию и проведение событийных мероприятий. Также подчеркивалось, что впервые с 2021 года в регионе откроются аквапарк, экстрим-парк и дельфинарий в Кирилловке. А в Бердянске впервые за последние три года заработает аквапарк и зоопарк.

Заведующий отделом развития курортных территорий и гостиничного дела министерства спорта и туризма Запорожской области Сергей Мерцалов сообщал, что курорты Бердянска, Приморска и Кирилловки на побережье Азовского моря в Запорожской области в 2024 году готовы принять туристов и безопасны для отдыхающих. Он добавил, что реестр туристических объектов Запорожской области, по предварительным данным, насчитывает более 1,5 тысячи различных объектов туристической инфраструктуры.

Информация о провальном курортном сезоне в Запорожье не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».