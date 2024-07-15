Китайский завод в России приостановил сборку автомобилей

«Автостат»: завод Haval в Тульской области приостановил сборку автомобилей

Завод китайской Haval в Тульской области приостановил сборку автомобилей. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает агентство «Автостат».

Приостановка работы связана с корпоративным отпуском, который продлится с 15 по 21 июля, пояснили в компании.

Промышленная площадка начала работу в России в 2019 году. Здесь производятся модернизированные кроссоверы F7 и кроссоверообразное купе F7x, паркетник Dargo среднего размера, а также кроссовер M6 и малогабаритный паркетник Haval Jolion — последний стал бестселлером на отечественном рынке в 2024 году.

В июне самым популярным российским SUV-автомобилем стал кроссовер Haval Jolion, который купили почти семь тысяч раз. Второе место занял Chery Tiggo 7 PRO Max, а третье — Chery Tiggo 4 PRO.

В 2024 году Китай увеличил поставки легковых машин в Россию — с января по апрель экспорт увеличился на треть (плюс 37 процентов) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 237,1 тысячи машин. Россия остается самым большим рынком для китайских автопроизводителей с долей 14,7 процента.