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01:31, 15 июля 2024Мир

Медведев оценил шансы Трампа на победу после покушения

Медведев: Трамп уже победил на выборах, если его не убьют
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев . Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Кандидат в президенты США Дональд Трамп уже победил на выборах, если останется в живых до их проведения, считает бывший российский лидер Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем англоязычном аккаунте в соцсети X.

«Теперь он уже победил. Если его не убьют», — говорится в публикации. Медведев прикрепил к сообщению фотографию Трампа, когда он проходил формальную процедуру ареста.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля. В тот момент он выступал на митинге в Пенсильвании. Кандидата в президенты во время покушения могло спасти движение головой перед выстрелом.

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      Сергей Грехов
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