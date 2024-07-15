Медведев оценил шансы Трампа на победу после покушения

Медведев: Трамп уже победил на выборах, если его не убьют

Кандидат в президенты США Дональд Трамп уже победил на выборах, если останется в живых до их проведения, считает бывший российский лидер Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем англоязычном аккаунте в соцсети X.

«Теперь он уже победил. Если его не убьют», — говорится в публикации. Медведев прикрепил к сообщению фотографию Трампа, когда он проходил формальную процедуру ареста.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля. В тот момент он выступал на митинге в Пенсильвании. Кандидата в президенты во время покушения могло спасти движение головой перед выстрелом.