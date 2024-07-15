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11:50, 15 июля 2024Спорт

Месси обновил собственный мировой рекорд по числу завоеванных титулов

Месси завоевал 45-й титул в карьере и обновил собственный мировой рекорд

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Победа в финале Кубка Америки-2024 стала для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси 45-м титулом в профессиональной карьере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард обновил собственный мировой рекорд по числу завоеванных трофеев. Его ближайшим преследователем является бразилец Дани Алвес, завершивший карьеру и взявший 43 титула.

Финал Кубка Америки прошел в ночь на понедельник, 15 июля. Сборная Аргентины встречалась с командой Колумбии и победила со счетом 1:0 благодаря голу Лаутаро Мартинеса в овертайме. Месси вышел в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте из-за травмы.

Месси вместе со сборной Аргентины выиграл два Кубка Америки, чемпионат мира, Олимпиаду, а также Финалиссиму — турнир, состоящий из одного матча между победителями Евро и Кубка Америки. Остальные трофеи аргентинский нападающий завоевал на клубном уровне.

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      Алексей Гусев
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