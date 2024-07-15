Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:37, 15 июля 2024Россия

Минобороны России раскрыло число призванных за весну граждан

Минобороны России заявило, что за весну призвали 150 тысяч человек

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За весенний призыв в ряды Вооруженных сил России и другие воинские формирования призвали 150 тысяч человек. Такие числа раскрыли в Минобороны России.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 31 марта 2024 г. № 222 весной этого года для прохождения военной службы в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Там отметили, что призывные комиссии своевременно начали работать с 1 апреля 2024 года. Призывников начали отправлять со сборных пунктов с 15 апреля.

В этот же день оборонное ведомство сообщило о завершении весеннего призыва в стране. Там рассказали, что срочники имели право выбрать службу в различных видах войск с учетом их состояния здоровья и результатов психологического отбора.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине. Что об этом думают в Москве?

      Белоруссия назвала ударом по людям новый запрет Латвии

      Отдыхавший с друзьями в номере отеля турист внезапно выпрыгнул с балкона

      В США понадеялись на заключение с Россией нового ДСНВ

      Юристы предупредили россиян об опасности перевода по номеру телефона

      Стример Бустер похвастался кроссовками Balenciaga весом 4 килограмма

      Российский фестиваль побил сразу два рекорда

      Россиян предупредили о подорожании бензина

      Минобороны России раскрыло число призванных за весну граждан

      Конгрессвумен заявила о стоящем за покушением на Трампа зловещем и масштабном заговоре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше