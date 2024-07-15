Минобороны России раскрыло число призванных за весну граждан

Минобороны России заявило, что за весну призвали 150 тысяч человек

За весенний призыв в ряды Вооруженных сил России и другие воинские формирования призвали 150 тысяч человек. Такие числа раскрыли в Минобороны России.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 31 марта 2024 г. № 222 весной этого года для прохождения военной службы в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Там отметили, что призывные комиссии своевременно начали работать с 1 апреля 2024 года. Призывников начали отправлять со сборных пунктов с 15 апреля.

В этот же день оборонное ведомство сообщило о завершении весеннего призыва в стране. Там рассказали, что срочники имели право выбрать службу в различных видах войск с учетом их состояния здоровья и результатов психологического отбора.