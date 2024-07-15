Минобороны России сообщило о завершении весеннего призыва в армию

В России завершился весенний призыв на срочную службу в армию. Об этом сообщили в Минобороны, пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, с 1 апреля в рамках призывной кампании на службу в Вооруженные силы России и другие формирования призвали 150 тысяч человек.

В Минобороны рассказали, что срочники имели право выбрать службу в различных видах войск с учетом их состояния здоровья и результатов психологического отбора. Перед отправкой к месту прохождения службы призывников обеспечивали повседневной формой, а также несессерами и банковскими и электронными картами.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов рассказал, что в ходе осеннего призыва 2024 года, который стартует 1 октября, в большинстве регионов России срочникам продолжат вручать бумажные повестки.